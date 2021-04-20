تكنولوجيا: سويتش تطرح إكسسوارات للألعاب الإلكترونية فائقة الجودة في الشرق الأوسط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دخلت “سويتش” العلامة التجارية لأحدث مكبرات الصوت اللاسلكية بالتكنولوجيا المناسبة لأسلوب حياة مريح بالإمارات العربية المتحدة إلى مجال الألعاب الإلكترونية بإصدار سماعات أذن لاسلكية فائقة الجودة وكابلات شحن فائقة السرعة.

سماعات سويتش تروبودز

يعتبر تأخر الصوت عند الاتصال اللاسلكي مصدر قلق عام بين اللاعبين، ولكن جاء سويتش تروبدوز الجديد ليكون الحل المثالي لتجربة ألعاب مليئة بالمغامرة والتشويق، إذ ستأخذك سماعات الأذن الجديدة إلى مرحلة متقدمة من اللعب تصل إلى (24) ساعة بفضل زمن الانتقال اللاسلكي المنخفض للغاية (65 مللي بالثانية)، والتصميم اللافت للنظر والميكرفون المدمج للمكالمات والتواصل داخل اللعبة.

وتأتي سماعات الأذن الجديدة سويتش تروبدوز ذات خاصية الاتصال بالبلوتوث السهل وعناصر التحكم البديهية مع بطانة احتياطية للأذن، يمكن شحنها بكابل من النوع C والموجود داخل العلبة.

كابل سويتش شحن برو

يسمح كابل الشحن فائق الجودة ذات الزاوية القائمة للمستخدمين بشحن هواتفهم أثناء اللعب أو المشاهدة بطريقة مريحة ورائعة، يأتي سلك الشحن المصنوع من كابل نايلون خالٍ من التشابك بطول مترين وتصميم معدني أنيق مزودًا بمؤشر شحن مدمج و وصلات يو اس بي A ونوع C لمستخدمي الأندرويد.

كابل سويتش الموضيئ إلى يو اس بي بزاوية قائمة

هو المنتج الذي لم تعلم أنك بحاجته، إذ يحتوي كابل الإضاءة للسويتش الجديد على حامل مبتكر من الألومنيوم قابل للتعديل ووصلة بزاوية قائمة توفر تجارب شحن رائعة للمستخدمين.

يعد كابل الشحن الجديد ملحقًا مثاليًا لمستخدمي أجهزة الآبل بفضل الشحن السريع ونقل البيانات والتصميم الفريد.

السعر والتوافر

* إن سماعات سويتش تروبودز متوفرة الآن على JustSwitch.com https://www.justswitch.com/ae-en/audio/wireless-earbuds/trubudz-play-tb450-low-latency-tws-black/?sc=54 ، بسعر 249 درهم إماراتي.

* إن كابل سويتش الشحن برو للألعاب متوفر الآن على JustSwitch.com https://www.justswitch.com/ae-en/power/usb-to-type-c-cable/switch-premium-metallic-right-angled-gaming-video-cable-with-led-light-type-c-2m/?sc=53، بسعر 59 درهم إماراتي.

* إن كابل سويتش الموضيئ إلى يو اس بي بزاوية قائمة متوفر الآن على JustSwitch.com https://www.justswitch.com/ae-en/power/usb-to-mfi-lightning-cable/right-angled-gaming-video-cable-usb-a-to-mfi-lightning-built-in-video-stand-and-anti-microbial-coating-15m-black/?sc=53، بسعر 69 درهم إماراتي، كما انه متوفر في كابل يو اس بي نوع C على https://www.justswitch.com/ae-en/power/usb-to-type-c-cable/switch-right-angled-gaming-cable-usb-a-to-type-c-with-built-in-video-stand-anti-microbial-coating-15-m-black/?sc=53، بسعر 59 درهم إماراتي.

نبذة عن سويتش

إن سويتش تعتبر البوابة لأجهزة التكنولوجيا الهادفة والمخصصة و المصممة بأي طريقه يريدها العميل. تُقدم سويتش أروع الإكسسورات التكنولوجية، بداية من أجهزة الصوت الحديثة و الأدوات القوية و المبتكرة، ويشمل ذلك التعاون مع العلامات التجارية العالمية للإكسسورات لتوفير بدائل مخصصة بما في ذلك أبل وآنكر وهواوي وشور وغيرهم الكثير! هل سبق لك أن اشتريت منتجًا وتمنيت أن تكون هناك طريقة ما لتخصيصه وجعله ملكا لك، بحيث تكون الإكسسورات الخاصة بك إضافة لجانبك الإبداعي؟ هذا هو بالضبط ما تقدمه أداة Customizer ™ الفريدة بالأجهزة. يستطيع الأفراد شراء منتجاتهم من سويتش أو تقديم منتجاتهم الخاصة وسيقوم الفريق بإحياء أي فكرة لها. هذا هو المكان الذي يلتقي فيه الإبداع والتفرد بالتكنولوجيا.

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