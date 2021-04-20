شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين أجهزة كروم بوك وأجهزة اللاب توب؟.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يتساءل البعض عن ماهية أجهزة كروم بوك، وهل هى تستحق الشراء أم لا، مقارنة بأجهزة اللاب توب العادية، خاصة مع انتشارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وظهور العديد من التقارير التى تشير إلى الإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها هذه الأجهزة كما يلى:

ما هو جهاز Chromebook؟

على الرغم من وجودها لما يقرب من 10 سنوات، فإن أجهزة Chromebook لم تصبح سائدة بالفعل، ومع ذلك، فى وقت متأخر، تغيرت الأمور نحو الأفضل، حيث تهدف أجهزة Chromebook إلى أن تكون أجهزة كمبيوتر محمولة منخفضة التكلفة تعمل على نظام التشغيل Chrome من جوجل.

ولعل أحد العوامل الرئيسية التى تميز بين الكمبيوتر المحمول وجهاز Chromebook هو أنه يراهن بشدة على التطبيقات بدلاً من البرامج الموجودة فى أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

كيف يختلف عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية؟

نظام التشغيل Chrome هو قلب وروح جهاز Chromebook، واستنادًا إلى Linux، فإنه يستخدم Google Chrome للقيام بكل شيء بشكل أساسي، حيث يمكنك الحصول على مدير الملفات، مشغل التطبيقات، التطبيقات المستندة إلى الويب.

ويمكنك البث من خدمات OTT الشائعة واستخدام جميع خدمات وتطبيقات Google، ما تحصل عليه أيضًا هو متجر Google Play الذى يتيح لك تنزيل جميع تطبيقات Android - إذا شعرت بنقص البرامج فى الجهاز.

الإختلاف عن اللاب توب

أحد الاختلافات الرئيسية بين جهاز الكمبيوتر المحمول وجهاز Chromebook هو أنه لا يمكنك حقًا تثبيت برامج معينة بأى شكل من الأشكال، فعلى سبيل المثال، لن تعمل بعض برامج Adobe على أجهزة Chromebook، إذا كنت تتطلع إلى القيام ببعض الأعمال الشاقة "الاحترافية"، فإن الأجهزة الموجودة على Chromebook ستخيب ظنك، فيما يمكن "تخصيص" الكمبيوتر المحمول وفقًا لمواصفات مختلفة - وهو أمر لا يمكنك القيام به على جهاز Chromebook.