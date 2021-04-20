شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه هى مهمة الروبوت الجديد من بوسطن ديناميكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صنعت Boston Dynamics اسمًا لنفسها من خلال مقاطع فيديو رائعة لروبوتات ذات قدمين وأخري رباعية تقوم بتقلبات وتفتح الأبواب وترقص، وكانت آخر تلك الروبوتات التى كشفت عنه روبوت يشبه جهاز عرض ضوئى ضخم على عجلات وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

ويطلق علي الروبوت الجديد أسم Stretch وهو مصمم للقيام بمهمة واحدة وهى تحريك الصناديق، وعلى الرغم من أنه قد يبدو مملا، لكنه يمكن أن يصبح المنتج التجارى الأكثر نجاحًا لشركة Boston Dynamics ويحولها إلى شركة مربحة.

وتتميز Stretch بقاعدة تشبه الصندوق مع مجموعة من العجلات التي يمكن أن تتحرك في جميع الاتجاهات، يوجد على قمة القاعدة ذراع آلي كبير، تتمتع بسبع درجات من الحرية ومجموعة وسادات شفط يمكنها إمساك الصناديق ورفعها.

ويستخدم نظام الإدراك الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي تعمل بنظام الرؤية الحاسوبية لتحليل ما يحيط به.

ووفقًا للمعلومات التي قدمتها Boston Dynamics بشأن الروبوت، فإنه يمكنه التعامل مع الصناديق التي يصل وزنها إلى 23 كيلوجرامًا ويمكنها إجراء 800 عملية إزاحة في الساعة ولديها بطارية يمكن أن تدوم ثماني ساعات.

ووفقا ل Boston Dynamics فإن الربوت قد يصل إلى سرعة 800 حالة في الساعة.