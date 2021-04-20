شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب الوردى" خدعة جديدة لاختراق حسابك على تطبيق التراسل.. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء الإنترنت المستخدمين من الوقوع فى فريسة رابط الفيروس الذى يدعى تحويل واتس آب إلى اللون الوردى ويأتى مع ميزات جديدة، ووفقًا لخبراء الأمن السيبراني، فإن الضغط على الرابط الذى يزعم أنه تحديث رسمى من واتس آب سيؤدى إلى اختراق هواتف المستخدمين وقد يفقدون الوصول إلى واتس آب الخاص بهم.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال أحد خبراء الأمن الرقمى:"احذر من WhatsApp Pink!! ينتشر فيروس فى مجموعات واتس آب برابط تنزيل APK، لا تنقر فوق أى رابط باسم #WhatsApp PinkPink، حيث سيتم فقد الوصول الكامل إلى هاتفك".

وشوهد العديد من مستخدمى واتس آب يشاركون الرابط الضار، فيما قال مدير شركة الاستخبارات الإلكترونية Voyager Infosec، إنه يُنصح المستخدمون بشدة بعدم تثبيت أى APK أو تطبيق جوال بخلاف تلك المتوفرة فى متجر التطبيقات الرسمى من Google أو Apple.

وقال "يمكن استخدام هذه التطبيقات الضارة لخرق هاتفك وسرقة البيانات الشخصية مثل الصور والرسائل القصيرة وجهات الاتصال وما إلى ذلك، ويمكن استخدام البرامج الضارة القائمة على لوحة المفاتيح لتتبع كل ما تكتبه، ويمكن استخدامها لالتقاط وسرقة كلمات المرور المصرفية".

ومن جهته قالت شركة واتس آب "يمكن لأى شخص تلقى رسالة غير عادية أو غير معيّنة أو مشبوهة على أى خدمة، بما فى ذلك البريد الإلكتروني، وفى أى وقت يحدث، نشجع الجميع بشدة على توخى الحذر قبل الرد أو المشاركة، على واتس آب على وجه الخصوص، نوصى أيضًا بأن يقوم الأشخاص استخدم الأدوات التى نقدمها داخل التطبيق لإرسال تقرير إلينا أو الإبلاغ عن جهة اتصال أو حظر جهة اتصال".