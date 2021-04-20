شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تثبت تفوقها كالأفضل في فئتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الجديدة نجاحها في السوق المصري خلال حملة الحجز المسبق التي أطلقتها مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك الأسبوع الماضي حيث نفدت الكمية المطروحة بالكامل، مؤكدةً أنها أقوى المنتجات التكنولوجية في فئتها السعرية، والتي تجمع بين مجموعة من الميزات الرائعة مثل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة وعمر بطارية طويل وتجربة صوتية غامرة.

وتقدم هواوي منتجاً مليئاً بالابتكارات في سماعات HUAWEI FreeBuds 4i الجديدة، مماثلةً لسابقاتها في سلسة FreeBuds، حيث تجلب للمستخدمين تجربة ممتازة تضم صوت عالي الجودة وتقنية إلغاء نشط للضوضاء وعمر بطارية طويل الأمد. ويعد هذا التوسع والتطوير المستمر من هواوي في مجال الأجهزة الصوتية شهادة حقيقية على ما تهدف إليه هواوي بتزويد مستخدميها بمزيد من الحلول لتجربة صوتية غامرة.

ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بسعر 1899 جنيهاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وجميع فروع هواوي Experience Store وموزعيها المعتمدين.

وقامت هواوي بتزويد سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بقدرات قوية لإلغاء الضوضاء النشطة لتسهيل استخدامها في البيئات الصخبة. تكتشف السماعات الأصوات المحيطة وتولد موجة صوتية عكسية لتقليل الضوضاء، وتأخذ أيضًا في الاعتبار المواقف التي يحتاج فيها المستخدمون إلى الاستماع إلى الأصوات المحيطة أو حتى إجراء محادثة. كل ما على المستخدمين فعله هو الضغط لفترة طويلة على سماعة الأذن لتشغيل وضع الوعي Awareness Mode دون الحاجة لخلع السماعة لسماع الأصوات المحيطة.

وتدرك هواوي أن قوة البطارية هي عامل أساسي في جودة السماعات اللاسلكية، لذا زودت أجهزتها الصوتية بأفضل البطاريات وحلول الشحن، حيث توفر سماعات للمستهلكين 10 ساعات من الاستخدام بعملية شحن كاملة مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء و 7.5 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء. ويمكن أن يمنح الشحن الكامل أيضًا 6.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إلغاء الضوضاء أو 5.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء. وعند استخدامها مع علبة الشحن، يحصل المستخدمون على 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. وسيحصل المستخدمين على 4 ساعات من الاستخدام مع عملية شحن مدتها 10 دقائق فقط بفضل الشحن السريع.

وتأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i في شكل أنيق بتصميم نحيف وخفيف. كما أنها تمتاز بسرعة الاقتران مع الهواتف الذكية، حيث تتلقى هواتف هواوي التي تعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.0 وأحدث إشعارًا منبثقًا للاتصال عند فتح علبة الشحن، والتي تعرض بعد ذلك معلومات الاتصال والبطارية.

وعلق السيد بيك ين، نائب رئيس هواوي "إن نجاح حملة الحجز المسبق لسماعات HUAWEI FreeBuds 4i هو دليل على قدرة هواوي على إنتاج أجهزة ذكية عالية الجودة وثقة المستخدمين في قدرتنا على توفيرها، وإنعكاس لتفوق أجهزتنا الصوتية والقابلة للإرتداء لكل فئات المستخدمين. وتم تصميم السماعات وفقاً لمبادئ التطوير والابتكار الذي تتبعها هواوي في كل أجهزتها. كما نولي اهتماماً خاصاً بالسوق المصري حيث نضع احتياجات وتطلعات المستهلك المصري على رأس أولوياتنا."