شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين قد تختبر عملتها الرقمية فى أولمبياد بكين الشتوية لعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول كبير بالبنك المركزي الصيني، إن الصين تحاول تمكين الرياضيين والزوار الأجانب من استخدام عملتها الرقمية خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في عام 2022 وفقا لما نقلته CNBC.

قد يكون الاختبار الأول للعملة الرقمية الصينية مع المستخدمين الدوليين.

وقال لي بو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني (PBOC)، إن الهدف من استخدام اليوان الرقمي أو اليوان الصيني الإلكتروني (اليوان الصيني الإلكتروني) ليس استبدال هيمنة الدولار الأمريكي على الساحة الدولية.

وبدأ بنك الشعب الصيني (PBOC) البحث عن اليوان الرقمي في عام 2014 وأطلق مؤخرًا عددًا من المشاريع التجريبية في جميع أنحاء الصين والتي تسمح لسكان المدن بما في ذلك شنتشن وبكين باختبار العملة مع تجار التجزئة. يهدف e-CNY إلى استبدال النقد والعملات المتداولة وتعزيز المدفوعات غير النقدية في الصين، إنها ليست عملة مشفرة وليست مصممة مثل البيتكوين.

وقال لي خلال جلسة إدارتها CNBC في منتدى بواو لآسيا بالجزيرة: "بالنسبة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين القادمة، كنا نحاول إتاحة e-CNY ليس فقط للمستخدمين المحليين، ولكن أيضًا للرياضيين الدوليين والزائرين".