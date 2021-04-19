شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على ميزة "Trash Bin" لحذف الملفات على أندرويد 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة أن شركة جوجل تعمل على ميزة تسمى Trash Bin لحذف الملفات على أندرويد 12، ووفقًا لمطورى XDA، يشير الرمز الموجود إلى أن جوجل قد تعرض ميزة سلة المحذوفات / المهملات المخفية فى أندرويد فى إعدادات التخزين.

وفى العام الماضي، طرحت جوجل نظام أندرويد 11 الذى فرض تغييرات كبيرة على الطريقة التى يمكن بها للتطبيقات الوصول إلى مساحة تخزين الجهاز، حسبما ذكر التقرير، وأضافت أن هذه التغييرات، التى تطلق عليها جوجل اسم "Scoped Storage"، تحد بشكل كبير من مقدار الوصول إلى مساحة التخزين التى يمكن أن يحصل عليها التطبيق افتراضيًا.

وبينما يمكن لبعض التطبيقات مثل مديرى الملفات طلب وصول واسع إلى مساحة تخزين الجهاز، يتعين على التطبيقات الأخرى استخدام واجهات برمجة تطبيقات بديلة لإضافة الملفات الموجودة على وحدة التخزين أو فتحها أو تحريرها أو حذفها، فيما تسمى إحدى واجهات برمجة التطبيقات API MediaStore API وهى توفر الوصول إلى ملفات الوسائط الشائعة مثل الصوت ومقاطع الفيديو والصور، وفقًا للتقرير.

وكان MediaStore موجودًا منذ فترة حتى الآن، لكن جوجل أضافت ميزة جديدة إلى واجهة برمجة التطبيقات مع إصدار أندرويد 11 - المهملات، كما أضافت، ويمكن للتطبيقات التى تستخدم MediaStore API إرسال ملف إلى المهملات بدلاً من حذفه لمنح المستخدمين فرصة لاستعادة الملف لاحقًا.

وذكر التقرير أن معظم أنظمة تشغيل سطح المكتب لها ميزة مماثلة، ولكن أندرويد 11 نفسه لا يوفر "سلة المحذوفات" أو مجلد "المهملات" على مستوى النظام الذى يسرد جميع الملفات التى تم حذفها فى المهملات، وبدلاً من ذلك، يمكن للتطبيقات التى تتمتع بحق الوصول إلى الملفات المحذوفة أو التى تطلب موافقة المستخدم أن تعرض عناصر من سلة المحذوفات المخفية، وقد اكتشفنا دليلًا على أن تطبيق جوجل Files by جوجل يستعد لإضافة مثل هذه الميزة.