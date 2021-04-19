“سامسونغ” تستعد لإطلاق هاتفها الجديد ببطارية مثالية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ ساعتين

تستعد شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة “إم” ببطارية رحبة للغاية.

ووفقا لموقع “91 موبيل” التقني، فإن الهاتف الجديد “غالاكيسي ام-32” مزود ببطارية ذات سعة تبلغ 5830 مللي أمبير في الساعة.

كما تشمل الميزات الأخرى للهاتف الذكي، شاشة “Super AMOLED” مقاس 6.4 بوصة بتردد 90 هيرتز وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل ونظام تشغيل Android 11.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم تقديم المنتوج الجديد لشركة “سامسونغ” نهاية شهر أبريل الحالي، حيث ينتظر أن يقيم القسم الهندي من الشركة عرضا تقديميا كبيرا. هذا ولم يتم الإبلاغ عن سعر الهاتف الجديد، إلا أنه ينتظر أن يكون أقل من سعر “A32″، والذي بلغ في روسيا 16000 روبل.