تكنولوجيا: سامسونج تقدم الإصدار القادم من هواتف Galaxy Z Flip بعدد 8 من الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر إصدارات سامسونج القادمة من الهواتف القابلة للطي في جذب الأضواء، واليوم تسلط أحدث التسريبات الضوء على إصدار سامسونج المرتقب من هواتف Galaxy Z Flip الذي ينطلق بعدد 8 من الألوان المختلفة هذا العام.

بدأت شركة سامسونج العمل على تطوير إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي الذي ينطلق قريباً بعنوان Galaxy Z Flip 3، حيث يأتي هذا الإصدار بتصميم صدفي، كما تقدم سامسونج الهاتف للأسواق بألوان الرمادي، والأبيض، الأزرق الداكن، والوردي من بين ألوان أخرى.

كما أكدت تسريبات سابقة على أن الهاتف يأتي بألوان البنفسجي، الأخضر، والأسود إلى جانب اللون البيج، حيث يصل عدد الألوان المقدمة للهاتف إلى 8 ألوان، إلا أن العملاق الكوري لن تقدم كافة الإختيارات في نفس السوق.

أيضاً من المتوقع أن تقدم سامسونج بعض الإختيارات من ألوان Galaxy Z Flip 3 في أحداث محددة، كما تشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة LTPO AMOLED، مع كاميرة مدمجة أسفل الشاشة، كما يدعم الهاتف قلم stylus إلا أنه لن يأتي مدمج في الهاتف، حيث تقدم سامسونج الهاتف كملحق يباع بشكل مستقل.

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