تكنولوجيا: رصد هاتف جديد من Vivo برقاقة معالج Snapdragon 870 في منصة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من منصة جوجل بلاي عن إصدار جديد من هواتف Vivo يضم رقاقة معالج Snapdragon 870.

قدمت شركة Vivo خلال شهر ديسمبر من العام الماضي هواتف Vivo X60 وVivo X60 Pro في السوق الصيني برقاقة معالج Exynos 1080، ومن ثم انطلقت الهواتف إلى السوق الهندي برقاقة معالج Snapdragon 870، حيث جاء النموذج الخاص بالسوق الهندي برقم V2045 للإصدار الرئيسي و V2046 لإصدار Pro.

واليوم يظهر إصدار جديد من هواتف الشركة في منصة جوجل بلاي بنموذج رقم V2118A، حيث يدعم هذا الإصدار أيضاً رقاقة Snapdragon 870.

أيضاً رصدت صورة في منصة جوجل بلاي لهاتف V2118A المرتقب من Vivo، إلا أن التسريبات لم توضح ما إذا كانت صور رسمية أو صورة ثلاثية الأبعاد للهاتف، كما تؤكد الصورة على أن الهاتف ياتي بثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما يأتي الهاتف بزر المخصص للتحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، إلى جانب مستشعر للبصمة أيضاً.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 870 هي ثاني أفضل إصدار من رقاقات كوالكوم، بعد إصدار عملاق الرقاقات المميز Snapdragon 888.

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