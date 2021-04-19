شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستثمر مليار دولار فى ماليزيا لإنشاء مراكز بيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا، إن شركة مايكروسوفت ستستثمر مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة في ماليزيا كجزء من برنامج شراكة جديد مع الوكالات الحكومية والشركات المحلية وفقا لما نقله موقع Businesstimes.

ويأتي الإعلان عما سيكون أكبر استثمار لعملاق التكنولوجيا الأمريكي في ماليزيا بعد أن منحت الدولة في فبراير موافقات مشروطة لشركة Microsoft و Google وAmazon وشركة الاتصالات الحكومية Telekom Malaysia لبناء وإدارة مراكز بيانات واسعة النطاق وتقديم خدمات سحابية.

كما يأتي ذلك بعد أن شهدت البلاد انخفاضًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) بنسبة 68 % العام الماضي، وهو أكبر انخفاض في جنوب شرق آسيا.

دافعت ماليزيا عن نفسها كوجهة استثمارية، حيث قال وزير المالية مؤخرًا إنها تبحث في حوافز للمساعدة في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقالت إن الاستثمارات من مزودي الخدمات السحابية ستتراوح ما بين 12 مليار رينجيت ماليزي و 15 مليار رينجيت ماليزي (3.87 مليار دولار سنغافوري - 4.84 مليار دولار سنغافوري) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كجزء من مبادرة Bersama Malaysia ، ستنشئ Microsoft أول "منطقة بيانات"، والتي تتكون من عدة مراكز بيانات، في ماليزيا لإدارة البيانات من مختلف البلدان، حسبما صرح رئيس الوزراء محي الدين ياسين في مناسبة بمناسبة إطلاق البرنامج.

وقال جان فيليب كورتوا نائب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت في بيان "ستكون منطقة مركز البيانات القادمة عاملا مغيرا لقواعد اللعبة في ماليزيا"، مضيفا أنها ستمكن الحكومة والشركات من "تحويل" عملياتها.

وبموجب البرنامج، ستساعد Microsoft أيضًا ما يصل إلى مليون ماليزي في اكتساب المهارات الرقمية بحلول نهاية عام 2023.