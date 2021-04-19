شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلوب هاوس يغلق جولة التمويل دون الكشف عن قيمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونقلت سي ان بي سي عن رويترز أن التمويل الجديد سيقيم الشركة بـ4 مليارات دولار وفقا لتأكيد مصادر.

وقال تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي إن الجولة الجديدة من التمويل قادها أندرو تشين من شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz .

ولم يستجب كل من Clubhouse وAndreessen Horowitz لطلبات بشأن مقدار التمويل الذي تم جمعه.

وشهدت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، والتي يتيح تطبيقها للأشخاص مناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة الصوتية، زيادة في شعبيتها بعد استخدامه من قبل المليارديرات إيلون ماسك ومارك زوكربيرج.