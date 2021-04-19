شاومي تخطط لإطلاق أول هاتف للألعاب ضمن سلسلة Redmi

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ 26 دقيقة

تخطط شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ لإطلاق أول هاتف للألعاب ضمن سلسلة ”ريدمي“ الشهيرة بمعالج ”Dimensity 1200“.

ومن المقرر أن يصل الهاتف الجديد من العملاق الصيني إلى الأسواق نهاية الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف الذكي الذي يحمل الرمز ”M2104K10C“ الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل قاعدة بيانات ”3C“ في الصين أن يكون هاتف الألعاب القادم من شاومي.

وشارك موقع ”Sina Finance“ الصيني اليوم الإثنين، منشورًا جديدًا يكشف عن المواصفات التفصيلية لهاتف الألعاب القادم.

وكشف المنشور أن هاتف الألعاب سيكون مزودًا بشاشة ”Samsung AMOLED E4“ مع ثقب في الشاشة بموقع مركزي.

وستدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز لتجربة ألعاب ممتازة، مع قارئ بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف الذكي بأزرار كتف الألعاب المشابهة لهواتف سلسلة ”Black Shark“ لتجربة ألعاب محسّنة.

وسيتم تشغيل الهاتف المنتظر بواسطة معالج ”Dimensity 1200“.

كما سيأتي الهاتف مزودا ببطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط.

وبالنسبة للكاميرا، سيحتوي الهاتف على نظام رباعي الكاميرا، إذ تأتي الكاميرا الأساسية بمستشعر أساسي من سوني ”IMX686“ بدقة 64 ميغابكسل.

وبالنسبة للسعر، تشير التوقعات إلى أن تكلفة الهاتف المنتظر تبلغ حوالي 2000 يوان (306 دولارات أمريكية).

ومن المتوقع، أن ينال الهاتف الجديد شعبية كبيرة في مجال هواتف الألعاب، حيث ستصبح ريدمي أول علامة تجارية تقدم هواتف ذكية لألعاب رخيصة جدًا ولكن بإمكانيات ومزايا متطورة.

