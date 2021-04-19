ديل تكشف عن لاب توب جديد “قابل للتحويل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ديل عن لابتوب جديد القابل للتحويل Inspiron 14 2-in-1 الجديد بسعر نحو 729 دولارا أمريكيا.

وأوضحت ديل الأمريكية أن الشاشة تأتي بقياس 14 بوصة وبدقة وضوح Full HD، كما أنها تدعم الإدخال بالقلم.

وبالنسبة للمعالج، فإنه يمكن الاختيار بين معالجات إيه إم دي Ryzen 5 5500U و Ryzen 7 5700U أو معالجات إنتل Core i3-1125G4 أو Core i5-1135G7 أو Core i7-1165G7.

ويمكن الاختيار بين 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما بين 128 جيجابايت و2 تيرابايت من ذاكرة NVME الداخلية.

كما تم تجهيز اللاب توب، الذي يبلغ سمكه 2.11 سم، بمنفذ HDMI ومنفذي USB 3.2 من النوع A ومنفذ USB من النوع Type C مع دعم توصيل الطاقة ومنفذ صوت 3.5 ملم وقارئ بطاقة microSD.

وتأتي البطارية بسعة 41 أو 54 وات في الساعة.

ويعتمد الجهاز على Windows 10 كنظام للتشغيل.