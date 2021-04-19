سوني تدعم هواتف “Xperia” بعدسة تقريب متغيرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة سوني اليابانية ، عن عدسة تقريب متغيرة لهواتفها الذكية Xperia 1 III وXperia 5 III؛ حيث تتمتع عدسة الكاميرا ببعد بؤري يبلغ 75 أو 105 ملم.

وأوضحت الشركة اليابانية، الإثنين، أن وحدة الصور والفيديو الجديدة تكتمل بالكاميرا الرئيسية وعدسة فائقة الاتساع؛ وتتمتع مستشعرات جميع الكاميرات الثلاث بدقة 12 ميجابيكسل لكل مستشعر وفي كلا الطرازين.

ويمكن لهذه الهواتف التقاط صور بمعدل 20 إطارا في الثانية، كما ينفرد Xperia 1 بمستشعر ثلاثي الأبعاد (Time of Fligt/ToF) لتحسين التركيز البؤري التلقائي.

ويعمل كلا الهاتفين الذكيين بمعالج كوالكوم Snapdragon 888، الذي يدعم 5G بالإضافة إلى 8 أو 12 جيجابايت (GB) من ذاكرة الوصول العشوائي.

وتعمل شاشات AMOLED بمعدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز وتدعيم HDR، ويحتوي الهاتف الأكبر حجما على شاشة بقياس 6.5 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9.

ويحتوي الهاتف الأصغر على شاشة بقياس 6.1 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، وبدقة 1080 بيكسل.

وتعتمد هواتف سوني الجديدة على جسم مقاوم للماء والغبار وفق معيار (IP65 / 68).

كما أنه مدعوم بإطار من الألومنيوم، ويستخدم الزجاج المطفأ كمادة خلفية.

ويمكن شحن البطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة بقدرة 30 واطا، ولكن تقنية الشحن اللاسلكي متوفرة فقط في Xperia 1؛ ويحتوي كلا الطرازين على سماعات ستريو ومقبس سماعة رأس.

ويتوافق الهاتف Xperia 10 III هو الآخر مع فئة الحماية IP65 / 68، كما يدعم تقنية 5G مع شاشة AMOLED قياس 6 بوصات بدقة FHD +.