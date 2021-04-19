تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق خدمة الألعاب xCloud على منصة iOS وأجهزة الحاسب بدءاً من غداً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد مايكروسوفت لدفع الإصدار التجريبي من خدمة الألعاب xCloud على منصة iOS وأجهزة الحاسب بدءاً من غداً 20 من أبريل.

تنطلق خدمة الألعاب السحابية xCloud لمستخدمي منصة iOS وأجهزة الحاسب عبر المتصفح بدءاً من غداً في إصدار تجريبي، لتتيح لمشتركي خدمة Xbox Game Pass Ultimate تجربة ألعاب Xbox على هواتف الأيفون.

أيضاً من المقرر أن يكون الإصدار التجريبي من xCloud محدود في البداية، حيث يتطلب دعوة اللاعبين المشاركين في معاينة الإصدار التجريبي، على أن تتوفر الخدمة عبر صفحة www.xbox.com/play، حيث سيتاح لمشتركي Xbox Game Pass Ultimate الذين تمت دعوتهم بالفعل لتجربة ألعاب Xbox عبر متصفح Edge، أو كروم أو متصفح سفاري.

كما يتمتع المشتركين الذين تمت دعوتهم بتجربة مكتبة الألعاب التي تتضمن أكثر من 100 لعبة، أيضاً سيتاح للمشتركين في إختبار الإصدار التجريبي إستخدام أي من وحدات التحكم بتقنية البلوتوث أو التي تدعم الإتصال عبر USB، أو عن طريق خاصية اللمس على الشاشة.

ولقد أكدت كاثرين جلوكستين من مايكروسوفت على خطط الشركة لإرسال مزيد من الدعوات للمستخدمين في عدد 22 دولة حول العالم، كما ستتلقى الشركة تعليقات المشتركين لتحسين تجربة المستخدم في خدمة xCloud خلال الفترة القادمة.

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