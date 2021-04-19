تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على قدرة بطارية 6000 mAh في هاتف Galaxy M32 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Galaxy M32 المرتقب من سامسونج مؤخراً في قاعدة بيانات DEKRA، والتي كشفت عن أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 6000 mAh.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy M خلال الفترة القادمة، ولقد إعتمد الهاتف بالفعل في DEKRA مع بطارية بنموذج رقم EB-BM325ABN.

وتتجه العملاق الكوري مؤخراً لدعم الإصدارات المتوسطة من هواتفها الذكية بقدرة أعلى للبطارية، ويعد هاتف Galaxy M32 أحدث إصدارات العملاق الكوري التي تقدم للأسواق قريباً بسعة كبيرة للبطارية.

من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن الكثير من مواصفات هاتف Galaxy M32، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار يأتي بنفس مواصفات Galaxy A32، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وكاميرة مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، على أن تقدم سامسونج Galaxy M32 بتصميم مختلف ومستوى تسعير أقل.

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