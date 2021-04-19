فيسبوك تتيح نقل المنشورات النصية إلى منصات أخرى

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فيسبوك اليوم عن ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتصدير المنشورات والملاحظات النصية عبر فيسبوك إلى عدد من خدمات الجهات الخارجية.

وبالرغم من أن الشركة قدمت منذ فترة طويلة أدوات تتيح لك تنزيل المعلومات التي نشرتها عبر فيسبوك، فإن الأداة التي يتم إطلاقها اليوم تقدم طريقة أكثر عملية لحفظ تلك البيانات.

وتسمح الأداة لك بتصدير المنشورات والملاحظات النصية إلى خدمات شائعة، مثل: محرر مستندات جوجل أو Blogger أو WordPress.com.

ويجد مستخدمو فيسبوك هذه الميزة ضمن قائمة “معلوماتك عبر فيسبوك” في الإعدادات، ومن ثم خيار “نقل معلومات”، الذي يوجهك عبر سلسلة من المطالبات خلال عملية نقل البيانات إلى إحدى الوجهات المتاحة.

ولحماية البيانات، تقول فيسبوك: إنها تطلب من المستخدمين إعادة إدخال كلمة المرور قبل بدء النقل، وهو ما تفعله أيضًا مع عمليات التصدير الأخرى.

وتعمل العملية على تشفير البيانات أثناء انتقالها بين فيسبوك والخدمات الأخرى، كما تلاحظ الشركة.

ويعد التحرك لدعم تصدير المحتوى المستند إلى النص أمرًا مثيرًا للاهتمام، حيث قيل: إن فيسبوك تطور منافسًا لمنصة الرسائل الإخبارية Substack.

وتهدف الشبكة الاجتماعية إلى الاستفادة من الزخم المتزايد في صناعة الرسائل الإخبارية، التي شهدت حديثًا قيام عدد من كبار الكتاب بترك المنافذ الإخبارية من أجل التواصل مع الجمهور مباشرةً عبر الرسائل الإخبارية المدفوعة.

وبالرغم من أن فيسبوك لم تذكر ما إذا كانت تخطط لتضمين المنتج القادم في إجراءات التصدير المعلنة اليوم، إلا أن الخطوة تمثل وسيلة لحماية نفسها ضد أي نوع من المطالبات المناهضة للمنافسة إذا أطلقت فيسبوك الخدمة الجديدة.

وتعد إضافة اليوم جزءًا من مشروع نقل البيانات الأكبر في فيسبوك، وهو تعاون بين عمالقة التكنولوجيا مصمم لمنح المستخدمين المزيد من الطرق لنقل المحتوى بين الخدمات.

وتشارك آبل وجوجل ومايكروسوفت وتويتر أيضًا في المشروع، حيث تقدم أدوات تصدير بيانات مماثلة.

وفي العام الماضي، أضافت فيسبوك ميزة منحت المستخدمين طريقة لتصدير الصور ومقاطع الفيديو عبر فيسبوك إلى Google Photos، كنتيجة لتعاون الفريق.

ويمكن للمستخدمين الآن أيضًا تصدير الصور ومقاطع الفيديو إلى Backblaze و Dropbox و Koofr أيضًا.