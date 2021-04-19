شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه حصول تطبيق Google One على شهادة أمان ioXt؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تحالف Internet of Secure Things، وهو هيئة لإصدار شهادات أمان إنترنت الأشياء (ويعرف أيضًا باسم ioXt)، شهادة أمان جديدة لتطبيقات الأجهزة المحمولة وشبكات VPN، مع اختيار Google One من بين أول من تم اختيارهم للمشاركة.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيوفر ioXt بالفعل لأى منتج متصل بالويب خيار التقدم بطلب للحصول على ختم موافقة، ويمر عبر جميع مبادئ الأمان الثمانية للمجموعة، وبناءً على هذه الإرشادات نفسها، عمل أكثر من 20 من أصحاب المصلحة فى الصناعة، بما فى ذلك جوجل و أمازون ومختبر أمان تطبيقات الأجهزة المحمولة NowSecure، معًا لبناء معيار محدد لتطبيقات الأجهزة المحمولة، وفقًا لتقارير Android Police.

ومع هذا البرنامج الجديد، يمكن لأى مطور الآن الحصول على شارة المجموعة لبرامجهم من خلال الالتزام بخطوات ioXt الثمانية، وفقًا للتقرير، وعلى الرغم من أن هذه العملية يمكن أن تشمل أى خدمة متصلة بالسحابة، بما فى ذلك الوسائط الاجتماعية والمراسلة وتطبيقات اللياقة البدنية، يبدو أن التركيز حتى الآن على الشبكات الافتراضية الخاصة.

Google One - الذى يتضمن خدمة VPN الخاصة به - مدرج أيضًا كأحد التطبيقات الأولى المعتمدة من قبل ioXt، ووفقًا للتقرير، من غير الواضح ما إذا كانت جوجل تنوى إضافة شارات ioXt إلى قوائم التطبيقات فى متجر Play، على الرغم من أنها ستكون خطوة مهمة فى توفير المزيد من معلومات الأمان للمستخدمين.

يذكر أنه فى العام الماضي، أصبح Pixel 4 و 4 XL و 4a أول ثلاثة هواتف تعمل بنظام أندرويد تحصل على الشهادة، حسبما ذكر التقرير، وأضافت أن هذه الشراكة المتجددة تثبت أن جوجل مهتمة بدفع ممارسات أمان الأجهزة المحمولة إلى مقدمة الصناعة.