شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إطلاق SpaceX أربعة رواد فى رحلة إلى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل ناسا وسبيس إكس معًا مرة أخرى لإطلاق أربعة رواد فضاء في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع، وستبث وكالة ناسا الحدث مباشرةً، حتى يمكن للمشاهدين متابعة كل الأحداث من المنزل وفقا لما نقله موقع digital trends.

تفاصيل الرحلة:

ستكون هذه هي الرحلة التشغيلية الثانية لكبسولة Crew Dragon ، بعد أول رحلة تجريبية تاريخية وأول مهمة تشغيلية العام الماضي.

سيتم إطلاق المركبة باستخدام صاروخ فالكون 9 من Launch Complex 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

وعلى متن دراجون سيكون هناك أربعة رواد فضاء جدد للانضمام إلى طاقم محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك رواد فضاء ناسا شين كيمبرو وميجان ماك آرثر، بالإضافة إلى رائد فضاء جاكسا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أكيهيكو هوشيد، ورائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت، سينضمون إلى ISS Expedition 65 للأشهر الستة المقبلة.

وستبث ناسا وسبيس إكس عملية الإطلاق مباشرة، مع تغطية تمتد من خلال الاستعدادات للإطلاق، وتغطي الإطلاق نفسه، والتغطية المستمرة للرحلة حتى وصول رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، سيكون هناك أيضًا بث مباشر للمركبة التي تلتحم بمحطة الفضاء الدولية ويتم الترحيب برواد الفضاء في المحطة الفضائية.

ويبدأ الإطلاق يوم الخميس 22 أبريل، ومن المقرر أن يصلوا إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح الجمعة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.