تكنولوجيا: سامسونج تعود عن خططها لإستخدام مستشعر 3D ToF في سلسلة Galaxy S22

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير نشر اليوم إلغاء خطط العملاق الكوري للعودة بمستشعر 3D ToF في الجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy S22.

قدمت شركة ابل مستشعر 3D ToF في كلٍ من هواتف iPhone 12 Pro و Pro Max خلال العام الماضي، وفي تقرير ET News الجديد كُشِف عن تفكير سامسونج في دعم سلسلة Galaxy S22 القادمة بمستشعر 3D ToF الذي غاب عن إصدارات الشركة الأخيرة من سلسلة Galaxy S21.

كانت شركة سامسونج قد قدمت مستشعر 3D ToF في الإصدارات السابقة من هواتف Galaxy S10 5G و S20 Ultra، ومن ثم إستبدلت العملاق الكوري المستشعر بنظام الضبط التلقائي بالليزر في Galaxy Note20 Ultra، كما جاء Galaxy S21 Ultra أيضاً دون مستشعر 3D ToF.

ولقد أشار التقرير الذي ارتكز على تسريبات داخلية من سامسونج، أن إستخدام ابل لمستشعر ToF في iPhone 12 Pro و Pro Max دفع سامسونج للتفكير بالعودة لإستخدام المستشعر من جديد، إلا أن آراء المستخدمين الإيجابية حول نظام الضبط التلقائي بالليزر أدى إلى تغيير خططها من جديد والإستمرار في تبني الإعدادات الأبسط والبديلة لمستشعر ToF.

كما أوضح التقرير أن قرار سامسونج سيؤدي إلى التأثير على قسم Samsung LSI الذي قدم أول مستشعر ToF مؤخراً Vizion 33D، حيث أشارت التوقعات إلى أن القسم سيتلقى الكثير من طلبات التوريد خلال الفترة القادمة كما سترتفع شحنات المستشعر، ومن المتوقع الآن أن يتم شحن المستشعر إلى الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين.

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