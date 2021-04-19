شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رحيل مخترع الـPDF.. كل ما تحتاج معرفته عن تشارلز جيشك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى تشارلز جيشك، وهو المؤسس المشارك لشركة البرمجيات الشهيرة "أدوبى"، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن عمر يناهز 81 عامًا، حيث ساعد جيشك فى تطوير صيغة المستندات "PDF" وبرنامج الصور الشهير "فوتوشوب"، وأنشأ شركة "أدوبى" 1982، وسمح بنشر صيغة "بى دى إف" فى كل مكان حول العالم، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عنه كما يلى:

- هو رائد أعمال، وعالِم حاسب آلى من الولايات المتحدة الأمريكية، ولد عام 1939 فى كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

- طور بالتعاون مع John Warnock العديد من البرامج الرائدة مثل PDF و Acrobat و Illustrator و Premiere Pro و Photoshop.”

- كان Geschke قد حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجى ميلون فى بيتسبرج.

- انتقل للعمل فى مركز أبحاث Xerox Palo Alto حيث التقى وارنوك، ومن ثم غادر الإثنين زيروكس فى عام 1982 وأسس شركة أدوبي.

- كان أول منتج لهم هو Adobe PostScript وهى عبارة عن لغة البرمجة التى ساعدت فى تعزيز صناعة النشر المكتبي.

- شغل Geschke منصب الرئيس التنفيذى للعمليات فى أدوبى من ديسمبر 1986 إلى يوليو 1994.

- تولى منصب الرئيس من أبريل 1989 حتى تقاعد فى أبريل 2000.

- وفى عام 1992، تعرض تشاك للاختطاف فى حادثة تصدرت عناوين الصحف الوطنية، واحتجز تحت تهديد السلاح فى مكتبه واقتيد إلى هوليستر فى ولاية كاليفورنيا لمدة أربعة أيام.