تكنولوجيا: تحذير من تداول تطبيق "الواتس آب الوردى" لسرقة بيانات المستخدمين

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء أمن المعلومات التقنية من تداول تطبيق مزيف يطلق عليه اسم "الواتس آب الوردى" يمكن القراصنة من انتهاك وسرقة بيانات الهواتف الخاصة بالمستخدمين بمجرد تحميله على أجهزة الهواتف الخاصة بهم.

ويقوم التطبيق المزيف بإرسال رسالة متضمنة لرابط يشير إلى إمكانية استخدام تطبيق "الواتس آب" الأصلى باللون الوردى من خلال صفحة خاصة بالتطبيق المزيف.

وقال الخبير الأمنى راجشيخار راجاهاريا إن هذا التطبيق المزيف ليس له أى علاقة بالتطبيقات الأصلية للواتس آب والفيس بوك، وأنه بمجرد تحميل الرابط الخاص بما يسمى التطبيق الوردى فإن البيانات المخزنة على الهواتف تكون عرضة للسرقة من قبل قراصنة المعلومات.

وحذر الخبير الأمنى، مستخدمى الهواتف المحمولة من القيام بفتح أى رسائل أو روابط تتعلق بتحديث أو تغيير فى أنماط خدمات "الواتس آب" الحالية سواء عن طريق الواتس آب أو البريد الإلكترونى الشخصى للمستخدمين.