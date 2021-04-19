شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر وفيسبوك وسناب تشارك بحملة الترويج لأهلية اللقاح فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن Facebook و Twitter و Snap من بين الشركات التي ستساعد في الحملة الترويجية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأهلية اللقاح.

كان البيت الأبيض قد حدد موعدًا في الأول من مايو للدول لفتح أهلية لقاح فيروس كورونا لجميع البالغين لكنه دفعها لاحقًا إلى 19 أبريل وفقا لما نقله موقع the verege.

ويأمل البيت الأبيض في الوصول إلى السكان الذين قد يكون لديهم معدلات أعلى من التردد للحصول على اللقاح مع هذا الجهد، وفقًا لـ Axios ، سيقوم أنتوني فوسي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس، بعمل مقاطع فيديو على Snapchat ، وسيقوم Facebook و Twitter بإرسال تنبيهات دفع لإخطار المستخدمين بأنهم مؤهلون لتلقي اللقاح، ستشارك نائبة الرئيس كامالا هاريس أيضًا في دفع وسائل التواصل الاجتماعي.

وتلقى نصف البالغين في الولايات المتحدة لقاحًا واحدًا على الأقل من لقاح COVID-19 ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، لكن يبدو أن الإدارة قلقة من أن قرار الأسبوع الماضي بوقف استخدام لقاح Johnson & Johnson ربما يكون قد دفع بعض الناس للتردد والتعامل بحذر فى تلقى لقاح.

وأوصت إدارة الغذاء والدواء (FDA) ومركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأسبوع الماضي بأن توقف الولايات المتحدة استخدام لقاح Johnson & Johnson بعد أن أصيب ستة أشخاص تلقوا الحقنة بجلطات دموية غير عادية، أرادت الوكالات وقتًا للتحقيق فيما إذا كانت هناك علاقة بين الجلطات واللقاح.

وقال فوسي يوم الأحد إنه يعتقد أنه سيتم رفع التوقف بحلول يوم الجمعة، ربما بموجب نوع من القيود أو التحذير.

ونقل موقع the verege عن متحدث باسم Snapchat قوله: "يمكننا أن نؤكد أن Snap كانت على اتصال بالبيت الأبيض فيما يتعلق بالجهود المبذولة لنشر الوعي بأهلية اللقاح بين مستخدمي Snapchat"، بناءً على جهودنا المستمرة لدعم مجتمعنا خلال COVID- 19 جائحة "، ولم يوضح المتحدث تفاصيل الجهود.

كما أكد متحدث باسم Twitter في رسالة بريد إلكتروني، أن الشركة "تعمل بالشراكة مع البيت الأبيض لرفع المعلومات الموثوقة فيما يتعلق بـ COVID-19"، لكنه لم يشارك المزيد من التفاصيل.