تكنولوجيا: MediaTek تسعى للتحول إلى الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر قبل كوالكوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة MediaTek القادمة للتحول إلى تطوير الرقاقات المميزة بعملية تصنيع بدقة 4 نانومتر لتصل بها إلى الأسواق قبل كوالكوم.

في تقرير نشر من MoneyUDN اليوم كُشِف عن أن MediaTek من أولى الشركات المتقدمة بطلبات توريد لشركة TSMC للحصول على شرائح بدقة تصنيع 4 نانومتر وأيضاً الجيل القادم من الشرائح المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر.

ويؤكد التقرير على أن MediaTek هي أولى الشركات المتقدمة بطلبات توريد لشرائح TSMC المميزة بدقة تصنيع 3 نانومتر، كما تقدمت ابل وكوالكوم أيضاً بطلبات توريد لهذه الرقاقات.

كما أوضح التقرير إلى أن MediaTek تلقت العديد من طلبات التوريد بالفعل للرقاقات الجديدة من الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد وتشمل Oppo، وVivo إلى جانب شاومي.

ويؤكد التقرير أيضاً على أن شركة MediaTek في طريقها للحصول على حصة سوقية أكبر في الأسواق، كما أن الشركة ستكون من بين المورديين الرئيسين لرقاقات 5G للإصدارات القادمة من الهواتف الذكية المتوسطة والمميزة أيضاً، لذا فإن تحول الشركة لعملية تصنيع متقدمة لرقاقات المعالج يدعم الشركة بشكل كبير في سوق الهواتف الذكية.

المصدر

اعلان





