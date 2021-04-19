تكنولوجيا: Redmi تدعم هاتفها القادم المخصص للألعاب برقاقة Dimensity 1200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق لاحقاً هذا الشهر إصدار Redmi المرتقب من الهواتف المخصصة للألعاب، وفي أحدث التفاصيل التي نشرت عن الهاتف اليوم كُشِف عن أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Dimensity 1200، مع سعة كبيرة للبطارية وتقنية شحن سريع بقدرة 67W.

تستعد شركة Redmi لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف المخصصة للألعاب خلال الفترة القادمة، حيث تقدم الهاتف بشاشة سامسونج E4 AMOLED، مع معدل تحديث 144Hz.

أيضاً من المتوقع وفقاً لما جاء من تسريبات أن ينطلق هاتف Redmi بمستوى تسعير جيد للأسواق مقارنة بهذه الفئة من الهواتف الذكية، لذا تدعم الشركة الهاتف برقاقة معالج Dimensity 1200.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Redmi يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، أيضاً يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يتضمن تصميم الهاتف أزرار تشغيل الألعاب التي تتميز بنفس تصميم هواتف Black Shark.

أيضاً توضح التسريبات مستوى التسعير المتوقع لهاتف Redmi المخصص للألعاب، حيث يأتي الهاتف بسعر يبدأ من 305 دولار أو 255 يورو، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار في الإعلان الرسمي المتوقع لاحقاً هذا الشهر.

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