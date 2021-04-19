شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تخطط للإعلان عن منتجات تحت مظلة الصوت الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر إن الشبكة الاجتماعية فيسبوك، تخطط للإعلان عن سلسلة من المنتجات تحت مظلة "الصوت الاجتماعي" وهي تشمل مشاركة Facebook في Clubhouse ، وهي الشبكة الاجتماعية الصوتية فقط التي نمت بسرعة العام الماضي، بالإضافة إلى الدفع نحو اكتشاف البودكاست وتوزيعه بمساعدة Spotify وفقا لما نقله موقع the verege.

وتتضمن خطط الصوت على Facebook ما يلي:

إصدار صوتي فقط من Rooms ، وهو منتج لعقد المؤتمرات عبر الفيديو أطلقته قبل عام، عندما دفع الوباء إلى تبني تطبيق Zoom بشكل كبير.

منتج يشبه Clubhouse يسمح لمجموعات من الأشخاص بالاستماع إلى مكبرات الصوت والتفاعل معهم على "منصة" افتراضية.

منتج سيسمح لمستخدمي Facebook بتسجيل رسائل صوتية موجزة ونشرها في ملفات الأخبار الخاصة بهم، كما يمكنهم حاليًا فعل ذلك بالنصوص والصور ومقاطع الفيديو.

منتج اكتشاف البودكاست الذي سيتم ربطه بـ Spotify ، والتي استثمرت بكثافة في البث الصوتي على مدار العامين الماضيين، لكن ليس من الواضح ما إذا كان Facebook ينوي فعل المزيد بخلاف الإبلاغ عن البودكاست لمستخدميه وإرسالهم إلى Spotify.

كما أنه من غير الواضح ما هو الجدول الزمني للمنتجات التي سيعلن عنها Facebook لكن هناك توقعات أن منتج Rooms والذي يعد فيسبوك نسخه مرة أخرى من مؤتمرات الفيديو، هو المرشح الأكثر احتمالية لبدء البث المباشر على الفور.

وتهدف المنتجات إلى الإشارة إلى اعتقاد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بأن مستخدميه على استعداد لاستخدام الصوت كوسيلة للتواصل مع بعضهم البعض.

وزوكربرج ليس المدير التنفيذي الوحيد لشركة تكنولوجيا عملاقة يبدى اهتمامًا بهذه الفكرة مؤخرًا، فقد أطلق Twitter بالفعل Spaces ، وهو مشروع مشابه لفكرة Clubhouse كذلك تستعد شركة آبل لخدمة اشتراك جديدة للبودكاست قد تعلن عنها في وقت مبكر من يوم الثلاثاء القادم كجزء من طرح منتجها الخاص.

وأبدى مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج اهتمامه بـ Clubhouse ، الذي انطلق في بداية الوباء وتمتع بنمو سريع طوال العام الماضي.

وأعلن تطبيق الدردشة الصوتية Clubhouse فى وقت سابق، عن جولة تمويل جديدة تقدر بـ 4 مليارات دولار - بعد أشهر فقط من الإعلان عن جولة تمويل تقدر قيمتها بمليار دولار.

في الوقت نفسه، تكهن المراقبون بأن Clubhouse ، الذي يتميز بمحادثات سريعة الزوال في الوقت الفعلي أمام جمهور يصل إلى 5000 شخص، قد يواجه صعوبة في استعادة الضجة التي شهدها في عام 2020، عندما كان العالم مغلقًا.

ويبدو أن وتيرة تنزيلات التطبيق قد تباطأت ولم يقم Clubhouse بتحديث الأرقام المعلنة بشأن أعداد المستخدمين اعتبارًا منذ فبراير الماضى عندما أعلن أنه يضم 10 ملايين مستخدم.

لكن على الرغم من أن تطبيق كلوب هاوس لا يزال مقصورًا على مستخدمي Apple iPhone ، فإنه سينفتح على عالم مستخدمي Android ما يزيد من أعداء مستخدميه مرة أخرى، ومن المؤكد أنه من السابق لأوانه تقييم ما إذا كان التنسيق الرائد في Clubhouse - مزيج من البث المباشر ومحادثات المؤتمر الافتراضية - سيستمر.

ومن الواضح أيضًا أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان النطاق الهائل لـ Facebook سيساعده في التخلص من Clubhouse.