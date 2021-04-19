هل أنت مشترك في Fortnite Crew ? Spotify Premium تقدم لك هذه الخدمة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ 13 دقيقة

إذا كنت مشتركًا في خدمة الاشتراك الشهرية Fortnite Crew من شركة Epic Games، فيمكنك الحصول على اشتراك Spotify Premium مجانًا كميزة جديدة.

ويبدأ العرض في 22 أبريل، ويظل متاحًا للمشتركين النشطين للمطالبة به حتى 30 يونيو، وذلك وفقًا لشركة Epic Games، التي تشير إلى أنه لا يمكنك الحصول على العرض إلا عبر استخدام حساب سبوتيفاي لم يشترك سابقًا في Spotify Premium.

وتمثل Fortnite Crew خدمة اشتراك شهرية للاعبين الذين يرغبون في الحصول على مظهر أو جلود حصرية كل شهر بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى.

ونشرت Epic Games حديثًا استطلاعًا يشير إلى أنها تستكشف مزايا جديدة لإضافتها إلى الخطة، مما يمنح المشتركين حافزًا أكبر للاشتراك والالتزام بالحزمة المدفوعة.

ويبدو أن سبوتيفاي هي واحدة من تلك الامتيازات الجديدة، وتحصل الاشتراكات في البلدان المؤهلة على ثلاثة أشهر من Spotify Premium مجانًا.

ويوفر الإصدار المتميز من تطبيق الموسيقى وصولاً خالٍ من الإعلانات إلى ملايين الأغاني والبودكاست، فضلاً عن القدرة على تشغيل أي أغنية تريدها عند الطلب، وحفظ المحتوى للاستماع إليه في وضع عدم الاتصال.

وتلاحظ Epic Games أنه إذا كنت مشتركًا نشطًا في Fortnite Crew بين 22 مارس و 22 أبريل، فستكون مؤهلاً أيضًا للحصول على Spotify Premium.

ويتم دعم عدد كبير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا والمكسيك وأستراليا وبلجيكا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وبيرو والفلبين وبولندا وروسيا وتايلاند وتركيا وأوكرانيا وفيتنام.

وبمجرد انتهاء فترة العرض المجانية التي مدتها ثلاثة أشهر، يمكنك الاستمرار في الاستمتاع بـ Spotify Premium كخدمة مدفوعة.

ويتم تحصيل السعر الشهري تلقائيًا مقابل اشتراك Spotify Premium في السوق الخاص بك، ما لم تقم بإلغاء اشتراكك، ويمكنك إلغاء Spotify Premium في أي وقت.

وتوضح الشركة أنه إذا قمت بإلغاء اشتراكك قبل انتهاء فترة العرض، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بـ Spotify Premium طوال مدة العرض، وأن هذا العرض غير مؤهل عبر حسابات Family أو Duo أو Student Spotify.