عملة Chia المشفرة تتسبب بنقص أقراص التخزين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:09 صباحاً - تشير المعلومات إلى أن معدنين العملات المشفرة في الصين يشترون أكبر عدد ممكن من أقراص HDD و SSD من أجل عملة تشيا Chia المشفرة القائمة على التخزين.

ويتعامل اللاعبون الذين يعتمدون على وحدات معالجة الرسومات مع نقص المعروض من بطاقات الرسومات المتطورة بسبب معدنين العملات المشفرة الذين يشترون جميع البطاقات المتاحة.

ومع ذلك، قد تتسبب العملة المشفرة القادمة في حدوث مشكلات مماثلة لسوق التخزين.

وتمثل Chia عملة مشفرة تهدف إلى تقديم طريقة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لتوليد العملة من خلال الاعتماد على وجود سعة تخزين غير مستخدمة عبر الحاسب بدلاً من العمليات الحسابية المستندة إلى وحدة معالجة الرسومات.

وكلما زادت مساحة التخزين غير المستخدمة التي يعرضها المعدن لتويد العملة كجزء من الشبكة، زاد الربح.

ويبدو أن احتمال وجود عملة مشفرة أكثر صداقة للبيئة أدى إلى تشغيل سوق التخزين.

ووفقًا لتقرير صادر عن HKEPC، فإن المشاركين في الصين يشترون أقراص التخزين العالية السعة بكميات كبيرة من 4 تيرابايت إلى 18 تيرابايت.

ويُعتقد أن الشراء بدافع الذعر قد يؤدي إلى نقص في المعروض من أقراص التخزين مع زيادة الأسعار، مما يجعل من الصعب الحصول على أقراص التخزين العالية السعة.

ويشابه هذا ما حصل بالنسبة لسوق بطاقات الرسومات المتطورة، مما دفع إنفيديا إلى تقليل إمكانات التعدين وكذلك حث تجار التجزئة على بيع وحدات معالجة الرسومات للمستخدمين المنزليين كأولوية على المعدنين.

وبالنظر إلى العدد الكبير من عمليات القراءة والكتابة المطلوبة لعملة Chia، لن يتم استهداف أقراص التخزين الموجهة للمستهلكين من المعدنين، الذين يستهدفون أقراص التخزين الموجهة نحو المؤسسات.

وتأخذ بعض الشركات المصنعة لأقراص التخزين أنماط الشراء الجديدة في الاعتبار.

وفي حالة شركة Jiahe Jinwei الصينية المنتجة لأقراص التخزين، فقد تم بيع أقراص Gloway و Asgard من نوع NVMe M.2 SSD بسعة 1 و 2 تيرابايت، وذلك بالرغم من وضع قيود لمنع الشراء الجماعي لأقراص المستهلكين.

وتعمل الشركة على زيادة الإنتاج لمطابقة الطلب، ويقال أيضًا: إنها تطور أقراص تخزين SSD متخصصة تستهدف بشكل خاص هذا النوع من التعدين.

وبالنظر إلى كونها عملة مشفرة جديدة نسبيًا، فإن الطلب المتزايد على أقراص التخزين صغير نسبيًا في الوقت الحالي، لكن متطلبات المعدنين يمكن أن تنمو بمرور الوقت إذا اكتسبت Chia المزيد من الدعم.