فيسبوك يطلق “أوديو ميديا” لمنافسة كلوب هاوس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

من المتوقع أن يعلن موقع فيسبوك، الاثنين، عن منتجات جديدة، تتركز على الصوتيات، تتضمن ما ينافس تطبيق الدردشات الصوتية “كلوب هاوس” الذي تتزايد شهرته رغم مرور أشهر فقط على إطلاقه، وفقا لما ذكره موقع ريكورد.

وعلى غرار ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي أو “السوشيال ميديا”، سيطلق فيسبوك ما سيدعوه بـ”أوديو ميديا” أو صوتيات التواصل الاجتماعي، مدفوعا بما حققته الصوتيات من شهرة في الفترة الماضية، بحسب الموقع.

وذكر “ريكورد” أن فيسبوك سوف يطلق نسخته الصوتية من خدمة غرف مؤتمرات الفيديو، التي أعلن عنها العام الماضي، وهو ما سيكون مشابها لتطبيق “كلوب هاوس” حيث سيتم السماح لمجموعات من الأشخاص بمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة، والاستماع إلى متحدثين والتفاعل معهم عبر منصة صوتية افتراضية.

كما أنه من المقرر أن يطلق فيسبوك أيضا منتجا يسمح لمستخدميه بتسجيل رسائل صوتية موجزة ونشرها في ملفات الأخبار الخاصة بهم، وفقا للموقع.

وأشار “ريكورد” أيضا إلى منتج ثالث سيطلقه فيسبوك، وهو إمكانية اكتشاف البودكاست، حيث سيتم ربط الخدمة بتطبيق سبوتيفاي.

وأضاف الموقع أن الإعلان عن هذه المنتجات سيصدر، الاثنين، لكن بعض هذه المنتجات لن تظهر إلا بعد فترة.

وستجمع منصة الأسئلة والأجوبة هذه بين الصوت وعناصر النص والفيديو وتأتي كتجربة منصات وسائط اجتماعية مع انتشار استعمال تطبيقات الصوت المباشر الجديدة.

وأظهر تطبيق “كلوب هاوس” الذي لم يتعد عمره العام الواحد، نجاحا ملحوظا وأصبح يحتوي على عشرة ملايين مستخدم نشط أسبوعيا، وارتفعت شعبيته بعد استخدامه من قبل إيلون ماسك ورئيس فيسبوك نفسه، مارك زوكربيرغ، وازداد استخدامه الآن في الشرق الأوسط.

فالتطبيق الذي أطلقته شركة مقرها سان فرانسيسكو العام الماضي، يسمح للأشخاص بمناقشة مواضيع متنوعة في غرف الدردشة، واستقطب أكبر الأسماء في عالم الأعمال وهوليوود. وسرعان ما لجأت شركات وسائل التواصل الاجتماعي للعمل على إصداراتها الخاصة من كلوب هاوس.