تسلا تحت المجهر.. وفاة شخصين بحادث سيارة “بلا سائق” في تكساس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

لقي أمريكيان حتفهما بعد أن اصطدمت سيارة تسلا تسير دون سائق بشجرة شمال هيوستن بولاية تكساس الأميركية ، حسب ما أفادت به الشرطة في الولاية .

ذكرت محطة تلفزيون محلية أن سيارة “تسلا موديل أس 2019 كانت تسير بسرعة عالية، وفشلت في السير داخل منحنى وخرجت عن الطريق واصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النيران”.

وقال تقرير نقلا عن مارك هيرمان وهو ضابط شرطة بمقاطعة هاريس إنه “بعد إخماد الحريق عثر على راكبين أحدهما في المقعد الأمامي للراكب بينما كان الآخر في المقعد الخلفي”.

والضحيتان من مواليد 1962 و1951، ولم ترد تسلا ولا الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة على طلب للتعليق، وفقا لرويترز.

ويأتي الحادث في ظل تحقيقات وتدقيق متزايد بشأن نظام القيادة شبه الآلي من تسلا بعد عدة حوادث، وفي وقت تستعد فيه الشركة لإطلاق برنامج “القيادة الذاتية الكامل” المحدث لمزيد من العملاء.

وقالت وكالة سلامة السيارات الأميركية في مارس الماضي إنها فتحت 27 تحقيقا في حوادث سيارات تسلا، وحدثت 3 حوادث على الأقل منها مؤخرا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك في يناير الماضي إنه يتوقع أرباحا ضخمة من برنامج القيادة الذاتية الكامل، وأوضح أنه “واثق للغاية من أن السيارة ستكون قادرة على قيادة نفسها بموثوقية تتجاوز الإنسان هذا العام”.

وتواجه تقنية القيادة الذاتية مشاكل تتمثل بعدم قدرتها على مواجهة عقبات السلامة والعقبات التنظيمية لتحقيق النجاح التجاري.