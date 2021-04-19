آبل تكشف عن أجهزتها الجديدة في أول مؤتمر لها بـ2021

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:09 صباحاً - من المقرر أن تكشف شركة أبل يوم غد الثلاثاء عن أجهزة منها “آيباد” جديد، ومنتجات أخرى محدثة وذلك في أول فعالية لها عام 2021،، وفقا لموقع “سي أن أن بيزنس”.

وتضمنت الدعوات لحضور المؤتمر الصحفي الافتراضي، والتي تم إرسالها إلى المراسلين الأسبوع الماضي، صورة لأشكال لولبية ملونة تشكل شعار أبل، وهي صورة تبدو وكأنها رسمت بواسطة قلم أبل، ما قد يشير إلى تحديثات على أجهزة آيباد.

لكن كبير مسؤولي التسويق في الشركة غريغ جوسوياك، كشف من خلال فيديو نشره على تويتر رسوما متحركة لأشكال حلزونية تتحرك لتشكل شعار أبل قرب مقر الشركة.

وأثار استخدام تقنية الواقع المعزز تكهنات بأن هذه التقنية يمكن أن تكون أيضا جزءا من عرض الشركة خلال المؤتمر.

ومن المتوقع أن تعرض الشركة جهاز آيباد برو محدث بمعالج أسرع ويعمل بتقنية اتصال الجيل الخامس 5G، وقد يكون مزودا بمنفذ Thunderbolt لتمكينه من الاتصال بمزيد من الشاشات الخارجية.

ويتوقع أيضا أن يزيد سطوع الشاشة وأن تتوفر “نسبة تباين” أعلى، وأن تتحسن كفاءة الطاقة لإطالة عمر البطارية، وقد يكون الجهاز الجديد أكثر سمكا قليلا من الإصدارات الحالية.

ومن المحتمل أن تعرض أبل أيضا جهاز آيباد ميني معاد تصميمه بإطار أصغر وشاشة أكبر، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه التحديثات كافية لإقناع المستخدمين بالترقية للأجهزة الجديدة.

وقالت “إليفثريا كوري” المحللة في شركة “ايه بي آي” لاستشارات سوق التكنولوجيا إن شحنات الأجهزة اللوحية زادت بشكل كبير عام 2020، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى التعلم والعمل عبر الإنترنت.

وأضافت “لكن هذا الارتفاع لن يستمر إلى الأبد، وتحتاج الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية بمن فيهم أبل إلى تقديم ميزات تكنولوجية جذرية لزيادة المبيعات وتشجيع المستهلكين على استبدال أجهزتهم القديمة، وتقنية اتصال 5G هي أحد هذه الميزات الرئيسية”.

وهناك تقنية تساعد على إيجاد الأشياء المفقودة ويتم الحديث عنها منذ فترة طويلة وتسمى “ايرتاغز” وربما يكشف عنها خلال الفعالية، وهي تساعد على تحديد الموقع من خلال بلوتوث.

ويتم ربط القطعة بالأشياء للمساعدة على إيجادها مثل المفاتيح والمحافظ وأجهزة الكمبيوتر المحمولة أو حتى السيارات.

وهناك تحديثات متوقعة على جهاز “أبل تي في” بمعالج جديد ودعم أفضل للألعاب، ولجهاز التحكم عن بعد، بالإضافة إلى نسخ جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية.

ومن المتوقع أيضا تحديثات على أجهزة “ماك بوك برو” و”ماك بوك اير”، في حين أوقفت الشركة إنتاج “آيماك برو” وجهاز “هوم بود”، بالإضافة إلى تحديثات على برنامج تشغيل “آيفون” لدعم الخصوصية.