تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 22 من أبريل للإعلان عن سلسلة هواتف Realme Q3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme عن خططها لعقد حدث في 22 من أبريل للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Realme Q3 التي شغلت بعض التسريبات مؤخراً.

كانت شركة Realme قد أشارت إلى خططها للإعلان عن سلسلة Realme Q3 لاحقاً هذا الشهر، واليوم يأتي إعلان تشويقي من الشركة على منصة Weibo ليؤكد على موعد الحدث في 22 من أبريل الجاري.

ولقد رصد بالفعل هاتف Realme Q3 Pro في قاعدة بيانات TENAA و Geekbench، حيث يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 1100، كما تقدم Realme الهاتف بلون مميز بالتوهج في الظلام.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف Realme Q3 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وقدرة بطارية 4500 mAh، كما يتميز بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل في إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، أيضاً لا تتضمن إعدادات الكاميرة عدسات periscope.

ولقد أوضحت Realme فكرة التصميم المضيء في الظلام الذي يأتي به هاتف Realme Q3 Pro، حيث يعمل الهاتف على إمتصاص أشعة الشمس على مدار اليوم من ثم التوهج في الليل.

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