شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق عديدة لحماية هاتف أيفون من محاولات الاختراق.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن اختراق أجهزة أيفون، لكنها أكثر أمانًا من معظم هواتف أندرويد، ولكن من المهم جدا تحديث أيفون بشكل مستمر، فإن شركة أبل تقدم تحديثات حتى للإصدارات الأقدم، وهذا الأمر يرفع من الأمان، وهنا نرصد لك طرق حماية هاتف أيفون من محاولات الاختراق، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

ويجب عليك عدم كسر الحماية لجهاز أيفون الخاص بك، من خلال إزالة قيود البرامج المفروضة على iOS، فأنت بهذه الخطوة تفتح نفسك على الثغرات الأمنية المحتملة في البرنامج لأنك ألغيت بعض إجراءات الأمان الحالية من أبل، فمن الممكن تنزيل برامج تجسس أو تطبيقات برامج ضارة غير متوافقة على هاتف مكسور الحماية، وهذه أيضًا هي الطريقة التي يمكن أن تحدث بها عمليات الاستحواذ عن بُعد باستخدام أجهزة أيفون.

وإذا قمت بنسخ هاتفك احتياطيًا في iCloud، فتأكد من وجود كلمة مرور قوية، فإذا حصل شخص ما على كلمة مرورك، فلن يحتاج حتى إلى اختراق هاتفك لأنه يمكنه تنزيل نسخة احتياطية من السحابة.

ويعد تشغيل المصادقة الثنائية من أبل طريقة جيدة أخرى للبقاء آمنًا، ويمكن أن يمنع اختراق حساب iCloud الخاص بك (معرف أبل) من خلال طلب خطوة أخرى من التحقق.

كما أوصى فياس سيكار، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة كارنيجي ميلون، في هذا الشأن، إن البقاء في أمان هو كل شيء عن الصحة الرقمية الجيدة، مضيفا "ثبت تطبيقات من مصادر جديرة بالثقة، وما لم تكن تعرف ما تفعله، فربما لا تريد كسر حماية هاتفك، وكن حذرًا، ولا تضغط على المرفقات التي لا تريد فتحها وابق هاتفك محدثًا."