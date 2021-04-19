شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تسجيل الدخول إلى Goodreads على الهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى القراءة، ومهتم بإنشاء حساب على تطبيق Goodreads لمتابعة الكتب من هاتفك، وتطوير عادات القراءة لديك، فإن هذا الأمر بسيط ويمكن القيام به في خطوات، وكذلك يمكنك تجنب أي مشكلة قد تواجهك خلال هذه العملية، وفقا لما ذكره موقع "business insider":

1. افتح تطبيق Goodreads لنظام iOS أو أندرويد.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور أو عن طريق الضغط على خيارات فيس بوك أو أمازون أو أبل، إذا استخدمت حساب جوجل لإنشاء حساب Goodreads، فستحتاج إلى استخدام عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة مرور خاصة بـ Goodreads لتسجيل الدخول.

3. بالنسبة إلى فيس بوك، اضغط على "متابعة مع فيس بوك"، وستتلقى رسالة منبثقة تشير إلى أن Goodreads تريد استخدام فيس بوك لتسجيل الدخول، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على Facebook ثم اضغط فوق "متابعة".

4. بالنسبة إلى أمازون، اضغط على "متابعة مع أمازون"، ادخل تفاصيل تسجيل الدخول إلى أمازون، ثم اضغط فوق "تسجيل الدخول".

5. بالنسبة إلى أبل، اضغط على "متابعة مع أبل"، قم بإعداد تسجيل الدخول مع أبل باتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة.





كيفية الكشف عن الخلل وإصلاحه في سجل Goodreads المحمول إذا لم تتمكن من تسجيل الدخول إلى تطبيق Goodreads باستخدام بيانات اعتماد من جهة خارجية، مثل حساب جوجل، فاتبع هذه الخطوات:

1. قم بتسجيل الدخول إلى موقع Goodreads على سطح المكتب باستخدام بيانات اعتماد الطرف الثالث.

2. اضغط فوق ملف التعريف الخاص بك، ثم اضغط فوق "إعدادات الحساب".

3. في علامة التبويب "الإعدادات"، ادخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور لـ Goodreads.

4. عند الانتهاء، اضغط فوق "حفظ إعدادات الحساب".

5. استخدم عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى تطبيق Goodreads.