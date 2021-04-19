شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة ناسا تستكشف الفضاء على بعد 50 وحدة فلكية من الشمس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، هناك الكثير من الأسباب للتطلع إلى الأمام بشأن المركبة، التي على الرغم من أنها كان تتنقل عبر الفضاء لمدة 15 عامًا، إلا أنها لا تزال في صحة مثالية، ويمكن أن تستمر في دراسة المناطق المحيطة الفضائية لسنوات عديدة قادمة.
ويتم تشغيل New Horizons بواسطة مولد كهربائي حراري للنظائر المشعة (RTG)، والذي ينتج الكهرباء من الحرارة المنبعثة من النشاط الإشعاعي للبلوتونيوم 238.
وشغلت النظائر المشتعة RTGs معظم مجسات الفضاء السحيق الأخرى التابعة لوكالة ناسا أيضًا، بما في ذلك الأربعة التي تجاوزت عتبة 50 وحدة فلكية، وتشمل New Horizons - Pioneer 10 و Pioneer 11 و Voyager 1 و Voyager 2.
كما تجاوزت المركبة تحليقها المرتقب في 14 يوليو 2015، حيث قُربت مسافة 7،800 ميل (12550 كم) من سطح بلوتو المتجمد، وحوَّلت الملاحظات التي أجراها المسبار خلال هذه المواجهة القريبة بلوتو من تلك النقطة الضبابية إلى مكان حقيقي، ومكان متنوع ومثير للإعجاب، حيث يتميز بجبال شاهقة من الجليد المائي.