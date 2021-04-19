شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يفعل مستكشف ناسا على المريخ بعد تأجيل أول رحلة طيران على الكوكب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت وكالة ناسا رحلة طيران الهليكوبتر الخاص بها على كوكب المريخ، والتي يدعمها المستكشف المتجول Perseverance، حيث ساعد الهليكوبتر على الهبوط في مكان محدد على الكوكب الأحمر وعليه أن يلتقط رحلتها، ولكن بعد تأجيلها عدة مرات، ماذا يفعل هذا المستكشف الآن مع توقفه في مكان هبوط الهليكوبتر؟

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن المستكشف له أجندة طموحة خلال مهمته الأولية التي تستغرق عامين للبحث عن بيئات يمكن أن تكون قابلة للسكن من قبل، والتقاط أكثر العينات الواعدة لمهمة مستقبلية للعودة إلى الأرض في عام 2031، لذلك تستمر في الكشف عن الصخور في مكانها، بينما تأخرت رحلة الهليكوبتر الخاصة بناسا على كوكب المريخ.

وينشغل فريق هليكوبتر Ingenuity في استكشاف أخطاء اختبار الدوران عالي السرعة الذي لم ينتج عنه النتائج المتوقعة، حيث أدى هذا الوضع الشاذ إلى تأجيل موعد الرحلة الأول، الذي كان من المفترض أن يكون يوم الأحد الماضى الموافق 11 أبريل.

أمضى الفريق الكثير من الوقت في البحث عن حل، ووجدوا أن التعديل الطفيف وإعادة تثبيت برنامج Ingenuity للتحكم في الطيران هو أقوى طريق للتقدم، وأشار مختبر الدفع النفاث إلى أن إرسال تعديلات البرامج والتحقق من صحتها سيستغرق بعض الوقت.

جدير بالذكر أنه في حال نجاح هليكوبتر ناسا للتحليق على سطح المريخ، يمكن أن تبشر بجيل جديد من المستكشفين الطيارين الذين يمكنهم الاستكشاف أمام المركبات الجوالة والبشر للبحث عن طرق التحرك على الكوكب أو لفحص التضاريس الخطرة التي يتعذر الوصول إليها من المركبات الأرضية.