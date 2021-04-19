شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تختبر صاروخًا قبل إطلاق رواد فضاء ناسا بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت شركة SpaceX بالصاروخ الذي سينقل طاقمها التالي من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع المقبل، حيث أجرت شركة الرحلات الفضائية الخاصة اختبار إطلاق نار ثابت لصاروخها Falcon 9 في Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، ويعد الاختبار هو أحد آخر المعالم الرئيسية قبل الإطلاق المخطط له يوم الخميس الموافق 22 أبريل المقبل.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكي، بدأ الاختبار المبدئي الروتيني العد التنازلي للرحلة المرتقبة للمهمة التشغيلية الثانية للشركة لكبسولة طاقم Dragon، المسماة Crew-2.

وتتجه المركبة الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية بعد أيام، التي تحمل معها رائدي فضاء من ناسا ورائد فضاء واحد من كل من وكالات الفضاء اليابانية والأوروبية، وتم إجراء الاختبار كما هو متوقع.

وتصاعد الدخان والنار لفترة وجيزة مع إشعال محركات الصاروخ ميرلين 1D التسعة، ويعد الإشعال القصير، المعروف باسم اختبار إطلاق النار الثابت، جزءًا قياسيًا من إجراءات ما قبل الإطلاق.

كما أنه أثناء الاختبار، يتم تثبيت Falcon 9 على المنصة بينما يتم تشغيل محركات المرحلة الأولى التسعة لفترة وجيزة، ويتيح ذلك لأطقم العمل التأكد من أن جميع الأنظمة تعمل بشكل صحيح، وأن الصاروخ جاهز للطيران.

وغردت SpaceX بأن اختبار إطلاق النار الثابت كان ناجحًا، وأن الشركة تخطط لإطلاقه يوم الخميس الساعة 6:11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1011 بتوقيت جرينتش).

وتمثل الرحلة مهمة SpaceX الحادية عشرة لهذا العام والمهمة الثانية طويلة الأمد التي يتم إطلاقها من فلوريدا، ومن المتوقع أن تهبط المرحلة الأولى من الصاروخ على إحدى سفن SpaceX التي تسمى "بالطبع ما زلت أحبك".

وستمضى كبسولة الطاقم أقل من 24 ساعة في تتبع المحطة الفضائية قبل الوصول إلى الموقع المداري في وقت مبكر من يوم الجمعة الموافق 23 أبريل المقبل.