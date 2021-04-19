شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air 2019 وiPad Pro 12.9 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جهاز iPad Pro 12.9
الشاشة: شاشة 12.9 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.
الرام: تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 9720 mAh.
جهاز iPad Pro 12.9
الشاشة: شاشة 12.9 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل.
نوع الشاشة:شاشة IPS LCD.
المعالج:معالج Apple A12Z Bionic.
الرام: تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية:بدقة 7ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 9720 mAh.