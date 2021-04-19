علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air 2019 وiPad Pro 12.9

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القاهرة - سامية سيد - جهاز iPad Pro 12.9

الشاشة: شاشة 12.9 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل.

 نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج Apple A12Z Bionic.

الرام: تبلغ 6 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 9720 mAh.

 

جهاز iPad Pro 12.9

الشاشة: شاشة 12.9 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل.

 

نوع الشاشة:شاشة IPS LCD.

 

المعالج:معالج Apple A12Z Bionic.

 

الرام: تبلغ 6 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية:بدقة 7ميجابيكسل.

 

البطارية: بقوة 9720 mAh.

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MO Nasa

MO Nasa

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