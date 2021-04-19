شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air 2019 وiPad Pro 12.9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهاز iPad Pro 12.9 الشاشة: شاشة 12.9 بوصة. دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل. نوع الشاشة: شاشة IPS LCD. المعالج: معالج Apple A12Z Bionic. الرام: تبلغ 6 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام iPadOS14. الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل. البطارية: بقوة 9720 mAh. جهاز iPad Pro 12.9 الشاشة: شاشة 12.9 بوصة. دقة الشاشة: تبلغ 2732 × 2048 بيكسل. نوع الشاشة:شاشة IPS LCD. المعالج:معالج Apple A12Z Bionic. الرام: تبلغ 6 جيجابايت. نظام التشغيل: نظام iPadOS14. الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل. الكاميرا الأمامية:بدقة 7ميجابيكسل. البطارية: بقوة 9720 mAh.