شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح فايرفوكس يتخلى عن دعم بروتوكول FTP والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة موزيلا المالكة لمتصفح الإنترنت فايرفوكس أنهاء دعم بروتوكول FTP وهى الخطوة التى سبقها فيها متصفح كروم، حيث أنهى متصفح جوجل كروم فى وقت سابق دعم بروتوكول FTB مع Chrome 88 فى يناير من هذا العام.

وبحسب موقع mspoweruser، فقد أعلنت Mozilla أن Firefox 88 سيتخلى عن دعم روابط FTP، حيث يعتزم المتصفح تمرير الروابط إلى التطبيقات الخارجية، وقالت Google فى وقت سابق إن هذا كان بروتوكولًا غير مشفر لم يعد يستخدمه سوى عدد قليل من الأشخاص.

ومن المتوقع أن تتم إزالة تطبيق FTP فى Firefox تمامًا مع Firefox 90، والذى تم تحديده فى إصدار يونيو، وقالت كيتلين نيمان، مديرة مجتمع الوظائف الإضافية فى Mozilla :"معظم الأماكن التى قد تمر فيها إحدى الإضافات" ftp "مثل فلاتر الخادم الوكيل أو webRequest يجب ألا ينتج عنها خطأ، ولكن لن تتعامل واجهات برمجة التطبيقات مع الطلبات من هذه الأنواع بعد الآن".

وأضافت " للمساعدة فى تعويض هذا الإزالة، تمت إضافة بروتوكول نقل الملفات إلى قائمة معالجات البروتوكول المدعومة لملحقات المستعرض/ وهذا يعنى أن الامتدادات ستكون قادرة على حث المستخدمين على إطلاق تطبيق FTP للتعامل مع روابط معينة ".

يذكر أن إزالة دعم ارتباط FTP موجودة بالفعل فى قنوات الإصدار التجريبى من Firefox Nightly و Beta وسيتم تعطيلها لجميع المستخدمين مع إصدار Firefox 88 فى 19 أبريل.