شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعيد تصميم تطبيق محرك البحث Bing على منصة أندرويد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مايكروسوفت نسخة تطبيق Bing المعاد تصميمه لأجهزة أندرويد، حيث أطلقت الشركة مؤخرًا تحديثًا رئيسيًا لتطبيق Bing Search على متجر Google Play، وفى هذا التحديث الجديد، أعادت مايكروسوفت تصميم تطبيق Bing بصفحة رئيسية جديدة والعديد من التحسينات.

وبحسب التقرير، فقد حصل التطبيق على صفحة رئيسية جديدة، والتى تتيح الاطلاع على أهم الأخبار، فضلا عن إمكانية وصول سريع إلى ميزات مايكروسوفت، كما وفرت متتبع COVID، والذى يتيح مراقبة أحدث أرقام الحالات والاتجاهات والأخبار ومعلومات اللقاح.

كما يوفر التطبيق أيضا توقعات الطقس لهذا اليوم والأسبوع المقبل، فضلا عن القدرة على البحث مباشرة من الكاميرا أو عن طريق تحميل صورة عن أى شيء، كما يوفر التطبيق ربح نقاط للحصول على بطاقات هدايا مجانية والمزيد، فضلا عن القدرة على الضغط على أيقونة الميكروفون واستخدام صوتك للبحث.

ويضم التطبيق أيضا ميزة المترجم والتى تتيح الحصول على ترجمات سريعة بأكثر من 70 لغة، فضلا عن محول الوحدات، وهو أداة سهلة الاستخدام تقوم بالتحويل إلى 18 فئة وحدة مختلفة.