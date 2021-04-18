تكنولوجيا: سامسونج تدعم Galaxy Z Fold 3 بتصميم أقوى وأخف لإطار الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على تطوير العملاق الكوري إصدارها المرتقب من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 بتصميم أقوى وأخف مقارنة بإصدار العام الماضي.

تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3، ولقد أكدت أحدث التقارير على تقدم سامسونج للحصول على علامة ‘Armor Frame’ التجارية في كوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تقترن العلامة التجارية بإصدار العملاق الكوري المرتقب Galaxy Z Fold 3.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy Z Fold 3 بتصميم أكثر سماكة لزجاج الهاتف UTG مقارنة بإصدار العام الماضي Fold 2، كما تشير التوقعات إلى أن الزجاج الجديد صمم لدعم قلم S على شاشة الهاتف.

من جانب أخر لم يوضح التقرير السبب الرئيسي لسعي سامسونج للحصول على علامة “Armor Frame”، بينما تشير بعض التسريبات إلى أن العلامة التجارية تشير إلى كفاءة وتصميم أقوى لإطار هاتف Galaxy Z Fold 3.

وتأتي الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية غالباً بإطار معدني من الألومينوم، إلا أن الإطارات المميزة من الألومينوم تصبح أقل قوة بمرور الوقت، وهو السبب الذي يدفع سامسونج للبحث عن مادة جديدة تتميز بكفاءة ومقاومة أعلى في تصميم إطار الهواتف الذكية.

يذكر أن سامسونج تقدمت للحصول على شهادة للعلامة التجارية في 13 من أبريل، ومن المتوقع أن يأتي الإطار المميز بعلامة “Armor Frame” بمقاومة بالمعايير العسكرية.

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