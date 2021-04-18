تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق تحديث هام لمحرك Bing على منصة الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت عن دفع تحديث هام لمحرك بحث Bing على منصة الأندوريد، والذي يتوفر بالفعل للمستخدمين على متجر جوجل بلاي.

ينطلق التحديث الجديد من محرك بحث Bing بتصميم جديد على منصة الأندوريد، حيث يقدم هذا الإصدار صفحة بداية جديدة تتضمن تبويب لأهم القصص والأحداث خلال اليوم والتي يتم تحديثها للمستخدم بشكل مستمر لتقدم متابعة للأخبار المفضلة للمستخدمين.

أيضاً يمكن من صفحة البداية لمحرك Bing الإنتقال لأي من خدمات أو أدوات مايكروسوفت، أو الإنتقال بسلاسة للبحث السريع عن موضوع محدد.

يمكن أيضاً مع محرك Bing الحصول على معلومات سريعة عن الطقس، كما يمكن النقر على درجات الحرارة وحالة الطقس في التطبيق للحصول على معلومات وتفاصيل أكثر حول حالة الطقس على مدار الأسبوع، كما يمكن للمستخدم الحصول على ميزة ترجمة النصوص إلى 70 لغة.

ولعاشقي الرياضة يقدم Bing ميزة تتبع الفرق الرياضية المفضلة للمستخدم عبر لوحة النتائج، أيضاً يمكن النقر على رمز الميكروفون لتنشيط عملية البحث الصوتي، ويمكن أيضاً النقر على الزر المخصص للرياضيات لتحويل القياسات أو حل مشكلة رياضية.

أيضاً يدعم محرك Bing المستخدم في عملية البحث المرئي عبر إلتقاط صورة بكاميرة الهاتف، أو تحميل صورة للبحث، كما يتميز المحرك بميزة تتبع فيروس COVID وأحدث الأرقام حول العالم.

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