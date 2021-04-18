شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل عام من إطلاقه.. تسريبات جديدة تكشف عن "أيفون 14" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير حديثة عن تسريب خبير شهير في آبل بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول تشكيلة أجهزة آيفون لعام 2022، أو التى ستعرف بهواتف "أيفون 14".

ومن المتوقع إطلاق "آيفون 13" في وقت لاحق من هذا العام، لكن المحللين يركزون بالفعل على "آيفون 14" حيث يشتبهون في أنه سيحدث بعض التغييرات الرئيسية، وقال المحلل الشهير مينغ تشي كو إن أجهزة "آيفون" الرائدة لعام 2022 ستستخدم مستشعر 48 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية.

ووفقا لـ Mac Rumors، يعتقد تشي كو أن هذا سيسمح بالتقاط فيديو بتقنية 8K مثير للإعجاب، ويعتقد المحلل أن أجهزة "آيفون" قد تبدأ باستخدام مستشعرات Face ID المدمجة تحت الشاشة كطريقة للتخلص من النتوء الموجود على الشاشة الأمامية لأجهزة "آيفون"، والذي قد يختفي تماما مع إصدارات عام 2023.

وتشير توقعات كو، إلى أن شركة آبل ربما تتراجع عن إصدار المزيد من نسخ موبايل الآيفون "مينى 12" الذى يتسم بأنه قليل التكلفة والذى أصدرته ابل فى عام 2020 بناء على طلبات مستخدمى هواتف الآيفون، ولفت إلى أن قرار آبل بالتراجع عن إنتاج نسخ مصغرة من موبايلات الآيفون يرجع الى ضعف مبيعات "اى فون مينى 12" بالمقارنة بمبيعات الايفون الذى تتميز باحجام أكبر للشاشة وبطارية أقوى.