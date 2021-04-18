شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تركز جهودها فى تطوير "الدرونات" القتالية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة كرونشتات" الروسية في إنشاء مصنع للطائرات بدون طيار "الدرونز" القتالية، حيث يتوقع أن ينجز المشروع في نوفمبر المقبل بمدينة دوبنا في ضواحي موسكو.

وجاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي للشركة الروسية والذي أعاد إلى الأذهان أن شركة "كرونشتات" معروفة بإنتاجها لدرون "أوريون" الضارب الذي يستطيع أن يحمل 200 كيلوجرام من الحمولة القتالية، وكانت درونات "أوريون" قد استخدمت في السابق لتوجيه ضربات إلى الإرهابيين.

وقال المكتب الصحفي إن 1500 شخص سيعملون في المصنع، مشيرا إلى أن إنتاج الدرونات سيكون نظيفا بيئيا، وقد أعلنت شركة ZALA Aero الروسية، بصفتها فرعا في شركة "كلاشينكوف"، أنها أتمت تصميم طائرة من دون طيار من طراز ZALA 421 تم تزويدها بمحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء، وذلك لأول مرة في تاريخ صناعة الدرونات الروسية.

كما يزود الدرون الحديث بعناصر من الذكاء الاصطناعي تساعده في التعرف على الأهداف وتحقيق ملاحة الفيديو.