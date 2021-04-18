شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة إنشاء روابط للنص المميز على صفحة ويب عبر كروم 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن ميزة جديدة في Chrome 90 ستسمح للمستخدمين بإنشاء رابط إلى قسم من موقع الويب الذي قاموا بتمييزه، تم إطلاقه لأول مرة كملحق متصفح يسمى Link to Text Fragment العام الماضي، أضافت Google الآن الميزة داخل Chrome نفسه وفقا لما نقله موقع the verege.

وأوضحت كايس هوكينز مدير منتجات جوجل فى مدونة، طريقة استخدام الميزة الجديدة وذلك عبر خطوات:

1- زيارة صفحة ويب.

2- تمييز النص الذي تريده.

3- انقر بزر الماوس الأيمن وحدد "نسخ الرابط للتمييز".

4- يتم إنشاء عنوان URL ينتهي بعلامة (#) والتي يمكنك بعد ذلك مشاركتها مع الآخرين.

5- عند فتح الرابط سيتم إرسالهم إلى القسم المحدد.

قالت Google إن ميزة "نسخ الرابط للإبراز" متاحة بالفعل على أجهزة سطح المكتب وأجهزة Android لبعض المستخدمين، وأضافت الشركة أن الميزة "ستتوفر قريبًا" لنظام iOS.