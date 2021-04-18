شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أداة Hyper- V على نظام التشغيل ويندوز 10؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج بعض مستخدمى نظام التشغيل ويندوز فى الكثير من الأحيان لإنشاء نظام وهمى على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم والذى يمكن استخدامه فى الكثير من الأمور، لذلك فإذا كنت تستخدم ويندوز 8 أو 8.1 أو 10 فلن تحتاج برامج مثل VirtualBox أو VMware حيث تقوم أداة Hyper- V المدمجة فى ويندوز بهذه المهمة على أكمل وجه.

ميزة Hyper- V

هى بمثابة محاكاة افتراضية، أو أداة بديلة عن برامج انشاء الأنظمة الوهمية تمكنك من انشاء نظام آخر جديد الى جانب نظام الحالى المثبت لديك، فهو أداة بديلة عن برامج انشاء الأنظمة الوهمية تمكنك من انشاء نظام آخر جديد الى جانب نظام الحالى المثبت لديك.

مميزات النظام الوهمي

تسمح لك المحاكاة الافتراضية أو النظام الوهمى بالعديد من الأمور بما فى ذلك تشغيل برنامج يتطلب إصدارات أقدم من ويندوز أو أنظمة تشغيل بخلاف ويندوز، أو تجربة أنظمة تشغيل أخرى، حيث يجعل Hyper- V من السهل جدًا إنشاء وإزالة أنظمة تشغيل مختلفة.

كذلك تتيح اختبار البرنامج على أنظمة تشغيل متعددة باستخدام أجهزة افتراضية متعددة، وباستخدام Hyper- V، يمكنك تشغيلها جميعًا على كمبيوتر مكتبى أو كمبيوتر محمول واحد، يمكن إرسال هذه الأجهزة الظاهرية ثم استردادها إلى أى نظام Hyper- V آخر، بما فى ذلك Azure.