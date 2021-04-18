تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تؤكد على تصميم أصغر لنتوء هواتف iPhone 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات المصورة لشاشة iPhone 13 على خطط ابل لدعم إصدارات هذا العام بتصميم مميز بحجم أصغر لنتوء الكاميرة الامامية.

كشفت تسريبات مصورة لشاشة iPhone 13 نشرت في شهر مارس الماضي عن تصميم مميز بنتوء أصغر لهواتف 2021 iPhone التي تشمل الإصدار المميز بحجم 5.4 إنش، والإصدار المميز بحجم 6.1 إنش iPhone 13 Pro، وأيضاً الإصدار الأكبر المميز بحجم 6.7 إنش iPhone 13 Pro Max.

واليوم جاءت صور جديدة عبر تغريدة رصدت على تويتر عبر صفحة @duanrui1205، حيث كشفت الصور عن شاشة هاتف iPhone 13، حيث يظهر نتوء الكاميرة الأمامية بحجم أصغر، كما تم تغيير موقع سماعات الأذن إلى حافة الزجاج.

وتؤكد صور Rui على التسريبات المصورة التي نشرت في وقت سابق على منصة Weibo، كما تظهر بعض العلامات على الشاشة الأمامية في الصور المسربة لتؤكد على أن الشاشة مخصصة لهاتف iPhone 13.

كما تشير بعض التوقعات إلى أن الشاشة تعود لنموذج أولي من هواتف iPhone 13، أو أحد الشركات المطورة لإكسسوارات هواتف الأيفون.

يذكر أن المحلل Ming-Chi Kuo أشار في تقرير سابق إلى خطط ابل لدعم هواتف الأيفون العام المقبل بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط ابل القادمة لهواتف الأيفون.

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