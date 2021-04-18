قد تخسر بعض الميزات من واتساب في هذا التاريخ.. والسبب!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 18 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

يبدو أن العديد من مستخدمي تطبيق المراسلة العالمي “واتساب” سيكونون على موعد لتقليص خدمات المقدمة من الشركة المخدمة في حال لم يقبلوا تحديثات النظام الجديد.

وبحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد جاء في منشور على الموقع الخاص بالتطبيق: “حتى يكون لديك الوقت الكافي للتعرف إلى التغييرات بوتيرة مناسبة لك، قمنا بتمديد الموعد النهائي لاعتمادها حتى 15 أيار”.

وفي حال رفض المستخدم القواعد الجديدة، فلن يتم حذف حسابه، لكن الكثير من الميزات ستكون محدودة للغاية، حيث لن يتمكن المستخدم من قراءة الرسائل وإرسالها مع الحفاظ على المكالمات وبعض الإشعارات.

ويعرض التطبيق على مستخدميه قبول الشروط الجديدة أو حذف الرسائل السابقة وغيرها من الميزات.