تكنولوجيا: شاومي تحقق مبيعات أكثر من 30000 وحدة من هاتف Mi MIX Fold خلال دقيقة واحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن تسجيل مبيعات بقيمة 61 مليون دولار من هاتفها القابل للطي Mi MIX Fold خلال دقيقة واحدة من بدء المرحلة الأولى لبيع الهاتف.

كانت شركة شاومي قد كشفت النقاب عن إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Mi MIX Fold في 30 من شهر مارس الماضي، ولقد بدأت العملاق الصيني في بيع الهاتف بالأمس لتسجل رقم قياسي في المبيعات خلال الدقيقة الأولى حيث حققت الشركة مبيعات بقيمة 61 مليون دولار.

ولقد انطلق هاتف شاومي القابل للطي Mi MIX Fold بسعر 2000 دولار للأسواق، أي على عكس إستراتيجية شاومي، حيث إعتادت بيع الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية بمستوى تسعير معقول، إلا أن شاومي قدمت النموذج الرئيسي من هاتف Mi MIX Fold بسعر 1530 دولار للأسواق.

ويتميز هاتف Mi Mix Fold بتصميم يدعم الطي إلى الداخل، كما تأتي الشاشة بحجم 8.01 إنش، ودقة عرض 2480 في 1080 بيكسل، أي بكثافة عرض 387 بيكسل لكل إنش.

كما تدعم الشاشة تباين 4.300000:1، وتدعم أيضاً محتوى HDR10+، وما يصل إلى 1.07 مليار لون، كما يدعم معايير تغطية لونية DCI-P3، وتقنية Dolby Vision.

أيضاً عند طي الهاتف تتميز الشاشة flexible AMOLED بحجم 6.52 إنش بدقة عرض 2520 في 840 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، مع سطوع 700nit كما تدعم أيضاً تقنية Dolby Vision.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888، مع ذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، كما يضم الهاتف مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل.

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